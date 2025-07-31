Дарья Трофимова и Дарья Клепикова уверенно вышли в полуфинал 100-метровки вольным стилем

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, в ночь с 30 на 31 июля, проходили предварительные заплывы на 100 м вольным стилем среди женщин.

20-летняя пловчиха Дарья Клепикова завершила свой заплыв второй с результатом 53,55. По итогам всех девяти заплывов спортсменка смогла квалифицироваться в 1/2 финала соревнований с четвёртого места. Другая россиянка 20-летняя пловчиха Дарья Трофимова также смогла отобраться в полуфинал турнира. Она пришла в своём заплыве пятой (54,14), а в сводной таблице заняла 13-ю строчку. Лучший результат в предварительном заплыве показала австралийка Молли О'Каллаган — 53,4.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 100 м вольным стилем. Результаты (первая шестёрка):

1. Молли О'Каллаган (Австралия) — 53,4.

2. Сара Кёртис (Италия) — 53,53 (отставание +0,13).

3. Маррит Стенберген (Нидерланды) — 53,53 (+0,13).

4. Дарья Клепикова (Россия) — 53,55 (+0,15).

5. Берил Гастальделло (Франция) — 53,56 (+0,16).

6. Флорин Гаспар (Бельгия) — 53,71 (+0,31).

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13. Дарья Трофимова (Россия) — 54,14 (+0,74).

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