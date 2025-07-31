Дмитрий Савенко провалил квалификацию и не смог попасть в полуфинал 200-метровки на спине

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, в ночь с 30 на 31 июля, проходили предварительные заплывы на 200 м на спине среди мужчин.

23-летний пловец Дмитрий Савенко завершил свой заплыв на последнем 10-м месте с результатом 2.00,2. По итогам всех шести заплывов спортсмен не смог квалифицироваться в 1/2 финала соревнований, заняв итоговую 29-ю строчку. Лучший результат в предварительном заплыве показал канадец Блэйк Тирни — 1.55,17.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 200 м на спине. Результаты (первая шестёрка):

1. Блэйк Тирни (Канада) — 1.55,17.

2. Люк Гринбанк (Великобритания) — 1.55,27 (отставание +0,1).

3. Роман Митюков (Швейцария) — 1.56,15 (+0,98).

4. Бенедек Бендегус Ковач (Венгрия) — 1.56,4 (+1,23).

5. Юхо Ли (Южная Корея) — 1.56,5 (+1,33).

6. Кодай Нисионо (Япония) — 1.56,55 (+1,38).

…

29. Дмитрий Савенко (Россия) — 2.00,2 (+5,03).

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