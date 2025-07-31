Евгения Чикунова попала в полуфинал 200-метровки брассом

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, в ночь с 30 на 31 июля, проходили заплывы на дистанции 200 м брассом среди женщин. 20-летняя пловчиха Евгения Чикунова, показав результат 2:22,30, прошла в первый полуфинал 200-метровки.

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Изначально турнир должен был пройти в Казани, но 9 февраля 2023 года был перенесён в Сингапур из-за ситуации на Украине.

Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.