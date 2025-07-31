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Александр Жигалов и Кирилл Пригода уверенно вышли в полуфинал 200-метровки брассом

Александр Жигалов и Кирилл Пригода уверенно вышли в полуфинал 200-метровки брассом
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, в ночь с 30 на 31 июля, проходили предварительные заплывы на 200 м брассом среди мужчин.

24-летний пловец Александр Жигалов завершил свой заплыв первым с результатом 2.08,32. По итогам всех пяти заплывов спортсмен с огромным запасом смог квалифицироваться в 1/2 финала соревнований, показав лучший результат во всём предварительном заплыве. Другой россиянин 29-летний пловец Кирилл Пригода также смог уверенно отобраться в полуфинал турнира. Он пришёл в своём заплыве третьим (2.10,46), а в сводной таблице занял седьмую строчку.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 200 м брассом. Результаты (первая семёрка):

1. Александр Жигалов (Россия) — 2.08,32.
2. Иппеи Ватанабэ (Япония) — 2.08,32 (отставание +0,09).
3. Эй Джей Поуч (США) — 2.08,62 (+0,3).
4. Хайян Цинь (Китай) — 2.09,96 (+1,64).
5. Карлес Коль Марти (Испания) — 2.10,3 (+1,98).
6. Каспар Корбо (Нидерланды) — 2.10,31 (+1,99).
7. Кирилл Пригода (Россия) — 2.10,46 (+2,14).

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