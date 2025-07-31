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Чикунова: зарядилась энергией золотой медали в эстафете, она передалась на всю команду

Чикунова: зарядилась энергией золотой медали в эстафете, она передалась на всю команду
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20-летняя пловчиха Евгения Чикунова поделилась эмоциями от своего выступления на предварительном заплыве на 200 м брассом на чемпионате мира по плаванию — 2025, рассказав, как удалось подготовиться к соревнованиям после успешной эстафеты.

«С хорошим настроением выходила в бассейн. После вчерашней золотой медали в эстафете зарядилась энергией, поэтому максимально с боевым настроем начинаем борьбу на 200 метров.

Энергия передалась на всю команду. К сожалению, из-за того, что мне нужно было готовиться к 200-ке я физически не могла присутствовать на трибунах. Смотрела соревнования из своего номера. С какой-то стороны грустно, что не видела это всё вживую», — сказала Чикунова корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В предварительном заплыве на 200 м брассом Чикунова показал результат 2.22,30. Ранее сборная России завоевала золотую медаль в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.

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