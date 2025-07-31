Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Жигалов: после первой «сотки» немного напрягся, понимал, где я накосячил

Жигалов: после первой «сотки» немного напрягся, понимал, где я накосячил
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний пловец Александр Жигалов прокомментировал свой результат в предварительном заплыве на 200 м брассом среди мужчин. Напомним, Александр завершил 200-метровку с лучшим результатом 2.08,32 и уверенно вышел в полуфинал.

«Всё отлично. После первой «сотки» немного напрягся, смотрю и думаю: «Что они хотят сделать?» Я плыл и рассчитывал сделать всё чётко. Не планировал жёстко разгоняться, всех рвать. Понимал, что мне просто нужно сделать всё грамотно, так как я это делаю на тренировках. Сделать хорошо все повороты, выходы. И даже когда плыл чувствовал свои ошибки, понимал, где я накосячил», — передаёт слова Жигалова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Полуфинальные заплывы состоятся сегодня, 31 июля. Ориентировочное время начала: 15:13 и 15:19. Время московское.

Материалы по теме
Александр Жигалов и Кирилл Пригода уверенно вышли в полуфинал 200-метровки брассом

Непобитые рекорды в спорте:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android