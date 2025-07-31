Жигалов: после первой «сотки» немного напрягся, понимал, где я накосячил

24-летний пловец Александр Жигалов прокомментировал свой результат в предварительном заплыве на 200 м брассом среди мужчин. Напомним, Александр завершил 200-метровку с лучшим результатом 2.08,32 и уверенно вышел в полуфинал.

«Всё отлично. После первой «сотки» немного напрягся, смотрю и думаю: «Что они хотят сделать?» Я плыл и рассчитывал сделать всё чётко. Не планировал жёстко разгоняться, всех рвать. Понимал, что мне просто нужно сделать всё грамотно, так как я это делаю на тренировках. Сделать хорошо все повороты, выходы. И даже когда плыл чувствовал свои ошибки, понимал, где я накосячил», — передаёт слова Жигалова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Полуфинальные заплывы состоятся сегодня, 31 июля. Ориентировочное время начала: 15:13 и 15:19. Время московское.

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