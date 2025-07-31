Жигалов: за ребятами в эстафете следил из отеля, когда брился. Красавчики, вау!

24-летний пловец Александр Жигалов высказался о своём выступлении на чм-2025 по водным видам спорта на 200 м брассом среди мужчин.

«Не чувствую особого шарма чемпионата мира, для меня это обычный старт. Наверное, я просто акцентирую внимание на себе и сейчас я максимально хорошо себя чувствую, получаю удовольствие от процесса. Нет давления? Возможно. Так гораздо проще, конечно.

Настроение отличное, всё хорошо. За ребятами в эстафете следил из отеля, когда брился. Волновался, а потом сильно обрадовался. Вау! Видел, как Кирилл проплыл, дальше выхожу – победа. Красавчики, наконец-то», – передаёт слова Жигалова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.