Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Жигалов: за ребятами в эстафете следил из отеля, когда брился. Красавчики, вау!

Жигалов: за ребятами в эстафете следил из отеля, когда брился. Красавчики, вау!
Комментарии

24-летний пловец Александр Жигалов высказался о своём выступлении на чм-2025 по водным видам спорта на 200 м брассом среди мужчин.

«Не чувствую особого шарма чемпионата мира, для меня это обычный старт. Наверное, я просто акцентирую внимание на себе и сейчас я максимально хорошо себя чувствую, получаю удовольствие от процесса. Нет давления? Возможно. Так гораздо проще, конечно.

Настроение отличное, всё хорошо. За ребятами в эстафете следил из отеля, когда брился. Волновался, а потом сильно обрадовался. Вау! Видел, как Кирилл проплыл, дальше выхожу – победа. Красавчики, наконец-то», – передаёт слова Жигалова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Эксклюзив
Жигалов: после первой «сотки» немного напрягся, понимал, где я накосячил
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android