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Призёр Олимпиады Митюков рассказал о переменах в жизни после успеха на Играх в Париже

Призёр Олимпиады Митюков рассказал о переменах в жизни после успеха на Играх в Париже
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Швейцарский пловец с российскими корнями Роман Митюков рассказал о переменах в жизни после успеха на Олимпийских Играх в Париже, где он завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 метров на спине.

«После Олимпиады много кто взял каникулы на время, затем снова включились по максимуму. Но тренировки почти одни и те же. Я сам брал каникулы на два месяца.

Стал ли я популярным? Плавание всё-таки остаётся не самым медийным видом спорта, не так много людей смотрят. Но всё равно иногда узнают, это приятно. Могу ли я назвать себя лидером швейцарского плавания? Возможно, почему нет», – сказал Митюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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