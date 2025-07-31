Призёр Олимпиады Митюков рассказал о переменах в жизни после успеха на Играх в Париже

Швейцарский пловец с российскими корнями Роман Митюков рассказал о переменах в жизни после успеха на Олимпийских Играх в Париже, где он завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 метров на спине.

«После Олимпиады много кто взял каникулы на время, затем снова включились по максимуму. Но тренировки почти одни и те же. Я сам брал каникулы на два месяца.

Стал ли я популярным? Плавание всё-таки остаётся не самым медийным видом спорта, не так много людей смотрят. Но всё равно иногда узнают, это приятно. Могу ли я назвать себя лидером швейцарского плавания? Возможно, почему нет», – сказал Митюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.