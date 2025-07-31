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Шлейхер и Молчанов квалифицировались в полуфинал ЧМ в прыжках с 3-метрового трамплина

Шлейхер и Молчанов квалифицировались в полуфинал ЧМ в прыжках с 3-метрового трамплина
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Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Илья Молчанов пробились в полуфинал чемпионата мира — 2025 в прыжках с трёхметрового трамплина.

Шлейхер занял четвёртое место на предварительном этапе с суммой 445,15 балла. Молчанов с результатом 394,80 балла расположился на 11-й строчке.

Медали ЧМ-2025 в этом виде программы будут разыграны в пятницу, 1 августа.

Напомним, 29 июля Шлейхер в дуэте с Русланом Терновым стал серебряным призёром соревнований в Сингапуре в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м:

1. Ван Цзунюань (Китай) — 478,60 балла.
2. Осмар Ольвера Ибарра (Мексика) — 451,90.
3. Юань Цао (Китай) — 447,15.
4. Никита Шлейхер (Россия) — 445,15...
11. Илья Молчанов (Россия) — 394,80.

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