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«Сделал подарок своему тренеру». Шишин — о золотой медали Лифинцева в эстафете на ЧМ-2025

«Сделал подарок своему тренеру». Шишин — о золотой медали Лифинцева в эстафете на ЧМ-2025
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Главный тренер сборной России по плаванию Андрей Шишин оценил выступление Мирона Лифинцева в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Напомним, российский квартет занял первое место с рекордом соревнований.

«Он сделал подарок своему тренеру Михаилу Владимировичу Горелику. У него родилась внучка Маша сегодня, и вот Мирон сегодня завоевал медаль, сказал – подарок тренеру.

Где потолок у наших парней? Из-за того, что мы недолго на международной арене, у них колбасит нервную систему. Но в целом мы сказали уже в первый день, что команда хорошо готова, хорошо адаптировалась, мы ставили рекорды России. Может быть, где-то их качало, но в целом уровень плавания высокий. Но в эстафете, где все четыре проплыли по рекорду России, суммарно получился рекорд чемпионата», — передаёт слова Шишина корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

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