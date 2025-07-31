Владимир Путин поздравил российских пловцов с победой в смешанной эстафете на ЧМ-2025

Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов с победой в комбинированной смешанной эстафете на чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре. В состав команды вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.

«Уважаемые Дарья Васильевна, Дарья Сергеевна, Кирилл Геннадьевич и Мирон Александрович! Поздравляю вас с «золотом» чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. В комбинированной смешанной эстафете – одной из наиболее сложных и престижных дисциплин – вы выступили как крепкая, сплочённая команда. В напряжённом финальном состязании продемонстрировали победный темп и опередили всех соперников. Мастерство, чувство локтя, выдержка и сила духа помогли вам стать чемпионами, показать высокий уровень российской школы подготовки пловцов. Желаю вам и вашим тренерам, наставникам дальнейших успехов и всего наилучшего», — сказано в обращении президента.