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Тимошинина выбыла из борьбы за медали на 10-метровой вышке, в финале ЧМ — одна россиянка

Российская спортсменка Юлия Тимошинина не смогла квалифицироваться в финал соревнований по прыжкам с 10-метровой вышки на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта. Другая россиянка, Екатерина Беляева, пробилась в финал с 10-го места.

Беляева в сумме получила от судей 293,00 балла. Тимошинина заняла 16-е место в полуфинале с результатом 246, 95.

Финал соревнований на 10-метровой вышке пройдёт сегодня, 31 июля, и начнётся в 13:15 мск.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м:

Полуфинал:

1. Чэнь Юйси (Китай) — 394,65

2. Джин Ми Чо (Южная Корея) — 348,10

3. Александра Пфайф (Германия) — 340,75...

10. Екатерина Беляева (Россия) — 293,00...

16. Юлия Тимошинина (Россия) — 246,95.