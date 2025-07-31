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«Всё супер». Бывший российский пловец Сибирцев — о выступлениях за сборную Узбекистана

«Всё супер». Бывший российский пловец Сибирцев — о выступлениях за сборную Узбекистана
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Бывший российский пловец, выступающий за Узбекистан, Илья Сибирцев рассказал о впечатлениях от новой сборной.

– Насколько уже комфортно себя ощущаете в новой сборной?
– Всё супер, у меня это уже второй чемпионат мира за Узбекистан, я уже и на Олимпиаде был. Живу и тренируюсь в Штатах, поэтому вся жизнь у меня там. Не сказать, что в ней что-то сильно изменилось после моего перехода.

– В каких вы взаимоотношениях с бывшими партнёрами по российской сборной?
– Со всеми ребятами остаюсь на хорошем контакте, каким было общение, таким и осталось. С кем раньше близко общались – с тем и общаемся, никаких проблем, никаких обид не замечал, — сказал Сибирцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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