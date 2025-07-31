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Стало известно, сколько заработал Константин Крылов за рекорд России в беге на 100 м

Стало известно, сколько заработал Константин Крылов за рекорд России в беге на 100 м
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Исполнительный директор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский сообщил, что 21-летний Константин Крылов получит 300 тысяч рублей за рекорд России в беге на 100 м.

«Что касается Константина Крылова, мы приняли новые правила по вознаграждению, которые стимулируют спортсменов достигать высоких результатов.

Согласно этим правилам рекорд России оценивается в 300 тысяч рублей, рекорд Европы – в 2 млн рублей, рекорд мира – в 3 млн рублей. Чем выше будет результат спортсмена, тем больше будет его вознаграждение», — приводит слова Ярышевского ТАСС.

Напомним, Крылов преодолел 100-метровую дистанцию за 10,04. Это достижение покорилось ему в рамках забега на первенстве России среди легкоатлетов до 23 лет.

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