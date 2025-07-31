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Уехавший в США пловец Сибирцев обозначил проблему постсоветского мышления в большом спорте

Уехавший в США пловец Сибирцев обозначил проблему постсоветского мышления в большом спорте
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Бывший российский пловец Илья Сибирцев, выступающий за Узбекистан, высказался о проблеме постсоветского мышления в большом спорте.

«Есть общая проблема всего постсоветского мышления в спорте высших достижений. Всё ради результата. Ребёнка отдают в спорт совсем маленьким, за 10-12 лет его убивают. По юниорам вроде плывёт отлично, но что дальше?» — сказал Сибирцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Сибирцев переехал на учёбу в США. В итоге Илья остался вне заявки на Олимпиаду в Токио, а вместе с тем и вне интереса публики. Но лишь до того момента, пока не поменял спортивное гражданство – в 2023-м Сибирцев получил паспорт Узбекистана.

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