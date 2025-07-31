Пловец Сибирцев: в США жёсткая система: не сдал зачёт — не допускают к тренировкам!

Бывший российский пловец, выступающий за Узбекистан, Илья Сибирцев рассказал о системе обучения в США.

«В Штатах нужно учиться в прямом смысле этого слова, поблажек тебе не делают. Никому не важно, что ты спортсмен, если у тебя не сдан зачёт, то тебя не то что к соревнованиям – к тренировкам не допускают! Подойдёт тренер и скажет, мол, сначала подтяни знания, хотя бы тройки получи, а потом уже можешь плавать. Жёсткая система.

Но есть и исключения. Конечно, если ты Майкл Фелпс, тебе помогут, особо трогать не будут. Но если ты не Фелпс, и даже не Райан Лохте, тогда иди учись», — сказал Сибирцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.