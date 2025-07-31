Российская прыгунья в воду Екатерина Беляева стала седьмой на вышке в рамках ЧМ-2025
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Россиянка Екатерина Беляева заняла седьмое место в соревнованиях по прыжкам с 10-метровой вышки на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта. По итогам пяти прыжков она получила от судей 335,10 балла.
Олимпиада 2008. Современное пятиборье
Плавание 200 м. Женщины
22 августа 2008, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Шейла Таормина
США
2.08,86
2
Эмели Кейз
Франция
2.11,29
3
Хизер Фелл
Великобритания
2.12,77
Золотую медаль в этой дисциплине завоевала Чэнь Юйси из Китая (430,50), серебро — Паулина Александра Пфайф из Германии (367,10), бронзу — ещё одна китаянка Пэйлин Се (358,20).
Для 19‑летней Чэнь Юйси эта победа на ЧМ стала третьей на текущем турнире и девятой в карьере. Также китаянка является двукратной олимпийской чемпионкой.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м:
- Чэнь Юйси (Китай) — 430,50.
- Паулина Александра Пфайф (Германия) - 367,10.
- Пэйлин Се (Китай) — 358,20.
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