Российская прыгунья в воду Екатерина Беляева стала седьмой на вышке в рамках ЧМ-2025

Россиянка Екатерина Беляева заняла седьмое место в соревнованиях по прыжкам с 10-метровой вышки на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта. По итогам пяти прыжков она получила от судей 335,10 балла.

Золотую медаль в этой дисциплине завоевала Чэнь Юйси из Китая (430,50), серебро — Паулина Александра Пфайф из Германии (367,10), бронзу — ещё одна китаянка Пэйлин Се (358,20).

Для 19‑летней Чэнь Юйси эта победа на ЧМ стала третьей на текущем турнире и девятой в карьере. Также китаянка является двукратной олимпийской чемпионкой.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м: