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«Не сделала ничего, что могла». Тимошинина объяснила невыход в финал ЧМ-2025 на вышке

«Не сделала ничего, что могла». Тимошинина объяснила невыход в финал ЧМ-2025 на вышке
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Чемпионка Европы Юлия Тимошинина прокомментировала своё выступление в соревнованиях в прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Она заняла 16-е место в полуфинале и не смогла пробиться в решающую стадию турнира.

«Где‑то не смогла собраться до конца. У меня не всё хорошо со сном, очень плохо спала. Видимо, всё в целом, всё так получилось. У меня проблемы со сном всю жизнь, просто сейчас это усугубилось. Я не сделала ничего, что бы я могла сделать, — приводит слова Тимошининой «Матч ТВ».

Другая россиянка, Екатерина Беляева, квалифицировалась в финал соревнований на вышке с 10-го места.

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