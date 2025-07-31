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Саммер Макинтош выиграла 200 м баттерфляем на ЧМ-2025 с рекордом соревнований

Саммер Макинтош выиграла 200 м баттерфляем на ЧМ-2025 с рекордом соревнований
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Трёхкратная олимпийская чемпионка канадская пловчиха Саммер Макинтош завоевала золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 200 м баттерфляем. Она показала результат 2.01,99, показав лучшее время в истории чемпионатов мира.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 200 м баттерфляй
31 июля 2025, четверг. 14:05 МСК
Окончено
1
Саммер Макинтош
Канада
2:01.99
2
Реган Смит
США
+3.00
3
Элизабет Деккерс
Австралия
+4.13

Второе место заняла американка Реган Смит. Австралийская пловчиха Элизабет Деккерс финишировала на третьем месте. 12-летняя китаянка Юй Цзыди стала четвёртой.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляем:

  1. Саммер Макинтош (Канада) — 2.01,99.
  2. Реган Смит (США) — отставание 3,0.
  3. Элизабет Деккерс (Австралия) +4,13.
  4. Юй Цзыди (Китай)  +4,44.
  5. Хелена Росендаль Бах (Дания)  +5,48.
  6. Кэролайн Брикер (США) +5,60.
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