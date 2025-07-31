Саммер Макинтош выиграла 200 м баттерфляем на ЧМ-2025 с рекордом соревнований

Трёхкратная олимпийская чемпионка канадская пловчиха Саммер Макинтош завоевала золотую медаль чемпионата мира — 2025 в Сингапуре на дистанции 200 м баттерфляем. Она показала результат 2.01,99, показав лучшее время в истории чемпионатов мира.

Второе место заняла американка Реган Смит. Австралийская пловчиха Элизабет Деккерс финишировала на третьем месте. 12-летняя китаянка Юй Цзыди стала четвёртой.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Женщины. 200 м баттерфляем:

Саммер Макинтош (Канада) — 2.01,99. Реган Смит (США) — отставание 3,0. Элизабет Деккерс (Австралия) +4,13. Юй Цзыди (Китай) +4,44. Хелена Росендаль Бах (Дания) +5,48. Кэролайн Брикер (США) +5,60.