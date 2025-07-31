Дарья Клепикова вышла в финал ЧМ-2025 на дистанции 100 м кролем, установив рекорд России

20-летняя российская пловчиха Дарья Клепикова вышла в финал чемпионата мира — 2025 на дистанции 100 м кролем. В полуфинальном заплыве она показала результат 53,14, установив рекорд России.

Другая россиянка 20-летняя пловчиха Дарья Трофимова с результатом 54,21 не смогла выйти в финал соревнований.

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Изначально турнир должен был пройти в Казани, но 9 февраля 2023 года был перенесён в Сингапур из-за ситуации на Украине.

Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.