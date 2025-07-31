Леон Маршан завоевал золото на дистанции 200 м комплексом в рамках ЧМ-2025
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Четырёхкратный олимпийский чемпион Парижа-2024 француз Леон Маршан выиграл финальный заплыв на 200 м комплексным плаванием на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Он преодолел дистанцию за 1.53,68, отстав от своего мирового рекорда, установленного в полуфинальном заплыве, на одну секунду.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 200 м комплекс
31 июля 2025, четверг. 14:26 МСК
Идёт
1
Леон Маршан
Франция
1:53.68
2
Шейн Касас
США
+0.62
3
Хуберт Кош
Венгрия
+1.66
Серебряную медаль завоевал американский пловец Шейн Касас, тройку призёров замкнул Хуберт Кош из Венгрии.
Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 200 м комплексом:
- Леон Маршан (Франция) - 1.53,68.
- Шейн Касас (США) — отставание 0,62.
- Хуберт Кош (Венгрия) +0,66.
- Данкан Скотт (Великобритания) +1,64.
- Льюис Клэрбёрт (Новая Зеландия) +2,00.
- Томоюки Мацусита (Япония) +2,46.
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