Леон Маршан завоевал золото на дистанции 200 м комплексом в рамках ЧМ-2025

Четырёхкратный олимпийский чемпион Парижа-2024 француз Леон Маршан выиграл финальный заплыв на 200 м комплексным плаванием на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Он преодолел дистанцию за 1.53,68, отстав от своего мирового рекорда, установленного в полуфинальном заплыве, на одну секунду.

Серебряную медаль завоевал американский пловец Шейн Касас, тройку призёров замкнул Хуберт Кош из Венгрии.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Плавание. Мужчины. 200 м комплексом:

Леон Маршан (Франция) - 1.53,68. Шейн Касас (США) — отставание 0,62. Хуберт Кош (Венгрия) +0,66. Данкан Скотт (Великобритания) +1,64. Льюис Клэрбёрт (Новая Зеландия) +2,00. Томоюки Мацусита (Япония) +2,46.