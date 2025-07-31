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Егор Корнев занял пятое место в финале ЧМ-2025 на дистанции 100 м вольным стилем

Егор Корнев занял пятое место в финале ЧМ-2025 на дистанции 100 м вольным стилем
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Российский пловец Егор Корнев занял пятое место в финальном заплыве на 100 м вольным стилем у мужчин на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Он преодолел дистанцию за 47,51.

Первое место в заплыве занял Давид Попович из Румынии. Он показал результат 46,51. Второе место осталось за американцем Джеком Алекси (46,92). Замкнул тройку лидеров Кайл Чалмерс из Австралии (47,17).

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.

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