Егор Корнев занял пятое место в финале ЧМ-2025 на дистанции 100 м вольным стилем

Российский пловец Егор Корнев занял пятое место в финальном заплыве на 100 м вольным стилем у мужчин на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Он преодолел дистанцию за 47,51.

Первое место в заплыве занял Давид Попович из Румынии. Он показал результат 46,51. Второе место осталось за американцем Джеком Алекси (46,92). Замкнул тройку лидеров Кайл Чалмерс из Австралии (47,17).

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.