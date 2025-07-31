Гайфутдинова заняла шесто место в финале ЧМ на дистанции 50 м на спине. Беркофф — первая
Поделиться
Сегодня, 31 июля, состоялся финальный заплыв на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Алина Гайфутдинова заняла шестое место, преодолев дистанцию за 27,44 секунды. Это её лучший результат на данной дистанции.
Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 50 м на спине
31 июля 2025, четверг. 15:03 МСК
Окончено
1
Кэтрин Беркофф
США
27.08
2
Реган Смит
США
+0.17
3
Вань Лэтянь
Китай
+0.22
Первое место заняла американка Кэтрин Беркофф с результатом 27,08. Второй стала Реган Смит (США), которая преодолела дистанцию за 27,25. Замкнула тройку лидеров Вань Лэтянь из Китая (27,30).
ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 июля 2025
-
16:14
-
16:10
-
16:10
-
16:06
-
15:55
-
15:52
-
15:39
-
15:29
-
15:11
-
15:00
-
14:51
-
14:41
-
14:30
-
14:22
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:43
-
13:40
-
13:15
-
13:05
-
12:56
-
12:10
-
11:43
-
10:52
-
10:02
-
08:30
-
07:53
-
07:51
-
07:48
-
07:42
-
07:32
-
07:21
-
06:31
-
06:05