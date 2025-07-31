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Гайфутдинова заняла шесто место в финале ЧМ на дистанции 50 м на спине. Беркофф — первая

Гайфутдинова заняла шесто место в финале ЧМ на дистанции 50 м на спине. Беркофф — первая
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Сегодня, 31 июля, состоялся финальный заплыв на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Алина Гайфутдинова заняла шестое место, преодолев дистанцию за 27,44 секунды. Это её лучший результат на данной дистанции.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 50 м на спине
31 июля 2025, четверг. 15:03 МСК
Окончено
1
Кэтрин Беркофф
США
27.08
2
Реган Смит
США
+0.17
3
Вань Лэтянь
Китай
+0.22

Первое место заняла американка Кэтрин Беркофф с результатом 27,08. Второй стала Реган Смит (США), которая преодолела дистанцию за 27,25. Замкнула тройку лидеров Вань Лэтянь из Китая (27,30).

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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