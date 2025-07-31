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Кирилл Пригода и Александр Жигалов вышли в финал на 200 м брассом в рамках ЧМ-2025

Кирилл Пригода и Александр Жигалов вышли в финал на 200 м брассом в рамках ЧМ-2025
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Российские пловцы Кирилл Пригода и Александр Жигалов вышли в финал на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. По итогам двух полуфиналов Жигалов показал шестое время — 2.08,55, Пригода — седьмое ( 2.08,99).

Лучший результат в полуфинале на 200-метровке брассом показал японец Иппэи Ватанабэ (2.08,01).

Финальный заплыв на этой дистанции состоится в пятницу, 1 августа.

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Изначально турнир должен был пройти в Казани, но 9 февраля 2023 года был перенесён в Сингапур из-за ситуации на Украине.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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