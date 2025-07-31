Чикунова: уже отвыкла плыть по три раза 200 м, надо много работать

20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала выход в финал на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. В полуфинальном заплыве она показала результат 2.20,65.

«На данный момент самое главное, что я отобралась в финал. Всё в порядке, всё нормально. Идёт так, как должно быть. Я уже отвыкла, конечно, что нужно по три раза 200 м плавать. Привыкла к нашему внутреннему формату, утро-вечер и свободен. А тут утром плыть, вечером, а потом ещё и на следующий день работать, ещё больше. Надо много работать. Немного непривычная ситуация, но стараемся.

Одинаковые купальники с Алиной Гайфутдиновой? Это чистое совпадение, мы ни о чём с ней не сговаривались. В принципе, у меня всего два новых гидрокостюма. Хотелось бы чёрный, такой, в каком я плыла с утра, но я уже три года в нём плаваю, и это не вариант вообще. Этот гидрокостюм не праздничный, обычный, рабочий», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.