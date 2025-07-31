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Чикунова — о Пригоде: он олицетворение настоящего спортсмена

Чикунова — о Пригоде: он олицетворение настоящего спортсмена
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Пловчиха Евгения Чикунова поделилась эмоциями от победы российских пловцов в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Напомним, российский квартет в составе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Дарьи Клепиковой и Дарьи Трофимовой занял первое место с рекордом соревнований.

«Зарядилась победой наших ребят в эстафете, невозможно переоценить их успех. Это по-настоящему важный момент, это, не побоюсь этого слова, легендарная победа, она войдёт в историю. Не только нашу, а всего плавания, всего спорта. Мало кто вообще предполагал, что такое возможно. Я имею в виду другие команды, мало кто думал, что мы сейчас возьмём и по первой дорожке сможем проплыть на победу, в сотых от рекорда мира. Это невероятно, такое заряжает.

Кирилл Пригода – большой молодец. Он сумел собраться, это показательный момент, олицетворение настоящего спортсмена. Он не опустил руки после неудачи, продолжил бороться и в итоге достиг успеха. Безумно горжусь каждым», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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