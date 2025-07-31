Чикунова: были причины, почему не получилась «сотня», пока их раскрывать не будем

20-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала свой результат в финальном заплыве на 100 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Чикунова со временем 1.6,04 уступила победительнице немке Анне Элендт 0,85 секунды.

«Сэкономить силы в полуфинале? Я уже как-то привыкла постоянно работать, прихожу – работаем, ухожу – работаем. Постоянно работаем. Имело бы смысл включить режим энергосбережения. Но я плыву близко к максимуму, чтобы исходя из максимально быстрого заплыва искать у себя какие-то ошибки, думать, что можно улучшить. Поэтому в какой-то степени стараюсь выходить если не на крейсерскую скорость, то улучшаться от момента к моменту. Исправлять ошибки.

На «сотне», к сожалению, этого сделать не получилось. У этого были некоторые причины, которые пока не буду раскрывать. Но сейчас 200 м, моя коронная дистанция. Стараемся выжать максимум из моего текущего состояния. Сделать всё, что в моих силах», – передаёт слова Чикуновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.