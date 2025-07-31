Клепикова: долго не могла уснуть, день был очень эмоциональный, много поздравлений

20-летняя российская пловчиха Дарья Клепикова рассказала, как прошёл её вечер после победы в комбинированной смешанной эстафете на чемпионате мира — 2025.

«Долго не могла уснуть, не знаю почему, день был очень эмоциональный с самого утра до вечера. Поэтому не смогла эмоции подавить. Очень много было поздравлений, всё читаю, вроде бы всем ответила. Медаль у тренера, он у меня их забирает, потому что чемпионат не завершён. Чтобы я много не радовалась, эстафета прошла, нужно думать о следующих дистанциях. Потом медали мне вернут.

Одной эстафеты мало, хочется и себя показать на личных дистанциях. И в других эстафетах выложиться, всё-таки соревнования ещё не закончились», – передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.