12-летняя пловчиха Юй Цзыди в составе сборной Китая завоевала бронзу эстафеты на ЧМ-2025

12-летняя китаянка Юй Цзыди стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Юная спортсменка выступала в предварительном заплыве в составе эстафетной команды Китая на дистанции 4х200 м.

Китаянки завоевали бронзу эстафеты с результатом 7.42,99. Победу в заплыве одержала команда Австралии, которая преодолела дистанцию за 7.39,35. Серебро у США (7.40,01).

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (ФИНА), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.