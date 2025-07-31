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12-летняя пловчиха Юй Цзыди в составе сборной Китая завоевала бронзу эстафеты на ЧМ-2025

12-летняя пловчиха Юй Цзыди в составе сборной Китая завоевала бронзу эстафеты на ЧМ-2025
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12-летняя китаянка Юй Цзыди стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2025, который проходит в Сингапуре. Юная спортсменка выступала в предварительном заплыве в составе эстафетной команды Китая на дистанции 4х200 м.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль
31 июля 2025, четверг. 15:48 МСК
Окончено
1
Австралия
7:39.35
2
США
+0.66
3
Китай
+3.64

Китаянки завоевали бронзу эстафеты с результатом 7.42,99. Победу в заплыве одержала команда Австралии, которая преодолела дистанцию за 7.39,35. Серебро у США (7.40,01).

ЧМ-2025 — 22-й чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (ФИНА), который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года. Белорусские и российские спортсмены, как и на предшествующем чемпионате мира по плаванию на короткой воде — 2024, были допущены в нейтральном статусе.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
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