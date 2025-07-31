Клепикова оценила своё выступление в полуфинале 100 м вольным стилем на ЧМ-2025

20-летняя российская пловчиха Дарья Клепикова прокомментировала своё выступление в полуфинальном заплыве на дистанции 100 м вольным стилем в рамках чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта. Она установила рекорд России (53,14) и квалифицировалась в финал.

«Всё реально было, просто я, видимо, сдерживаю себя на первом полтиннике, слежу за соперниками, держу их рядом. Но все уплывают, а на втором не могу догнать. Завтра надо будет выкладываться. Видимо, нужно настроиться.

Сейчас я выходила расслабленная, не получилось полностью собраться. Завтра утром я смогу выспаться, чтобы вечером выдавать максимум», – передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.