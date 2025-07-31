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Пловец Жигалов рассказал, что слушал перед заплывом Моцарта и Баха

Пловец Жигалов рассказал, что слушал перед заплывом Моцарта и Баха
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Российский пловец Александр Жигалов прокомментировал своё выступление в полуфинальном заплыве на дистанции 200 м брассом в рамках чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. По итогам двух полуфиналов Жигалов показал шестое время — 2.08,55 и квалифицировался в финал, который состоится в пятницу, 1 августа.

«Немного не хватило времени прийти в себя, наверное, хотелось бы восстанавливаться побольше, потому что даже по лестнице тяжелее поднимался сейчас, чем утром. Но решил, что пофигу, какое состояние, надо бороться. Прошло спокойно, контролируемо. Слушал перед стартом классику — до мурашек пробивало.

Моцарт, Бах, Ханс Циммер. Плейлист просто послушал. Думаю, завтра я тоже включу классику. В моей душе всё было спокойно, плыл с закрытыми глазами, открывал перед поворотом», – передаёт слова Жигалова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Также в финал заплыва на 200 м брассом пробился россиянин Кирилл Пригода, квалифицировавшийся с седьмым результатом (2.08,99).

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