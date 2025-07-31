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Клепикова: выхожу на старт в наушниках, с музыкой. Могу даже пританцовывать

Клепикова: выхожу на старт в наушниках, с музыкой. Могу даже пританцовывать
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20-летняя российская пловчиха Дарья Клепикова рассказала, что слушает во время выхода на старт заплывов на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта.

«Выхожу на старт в наушниках, с музыкой. Это помогает, потому что в Будапеште я очень нервничала. Вокруг меня все были максимально заряженные, настроенные, я чувствовала давление со всех сторон. Сейчас стараюсь выходить с музыкой, что делает ситуацию намного проще.

Сначала слушаю весёлую музыку, что-то позитивное, попеть, могу даже пританцовывать. А уже в колл-руме включаю что-то ритмичное, чтобы лучше сконцентрироваться, почувствовать этот ритм», – передаёт слова Клепиковой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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