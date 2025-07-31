Корнев: ты либо родился Маршаном, либо не родился. Хоть отпашись

21-летний российский пловец Егор Корнев рассказал, чего ему не хватает для того, чтобы стать звездой мирового масштаба.

«Не хочу никого разочаровывать, но в нашем виде спорта очень многое зависит от таланта. Если человек обладает меньшим талантом, чем остальные, вероятность того, что в будущем он проплывёт быстрее, чем остальные, очень мала. Не бывает такого, к сожалению, что будешь пахать как конь и станешь первым. Хоть отпашись, если человек недостаточно талантлив для этого уровня, он на нём и не будет.

Ты либо родился Леоном Маршаном, либо не родился. Примерно так. Много талантов, которые бросают спорт, которые не находят себя. Это естественный отбор, выбиваются единицы. Есть те, кто выбивается сразу, где вся страна на тебя работает, условия подходили. Или человек настолько одарён, что он хоть с дворником будет тренироваться, всё равно будет побеждать. Это реалии спорта.

Я из той категории спортсменов, что могу компенсировать свои недостатки только работой. Талант есть, но нужно пахать. Давид Попович, Криштоф Милак, Климент Колесников, Мирон Лифинцев. Это спортсмены уровня таланта шесть из пяти. Другая лига вообще. А я, чтобы до них дотянуться, должен упахиваться, и то не факт, что получится. Про Леона и Фелпса вообще молчу», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сегодня, 31 июля, Корнев занял пятое место на дистанции 100 м вольным стилем в рамках чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Он является чемпионом мира на короткой воде (2024) в комбинированной эстафете 4×100 м.