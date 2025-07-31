Пловец Корнев рассказал о взаимоотношениях с мировыми звёздами плавания

Российский пловец Егор Корнев, выступающий на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта, рассказал о взаимоотношениях с мировыми звёздами плавания.

«Ворвался в элиту? Выплыву из 47 секунд – тогда скажу, что ворвался. А пока только подобрался, подкрался. Слушки ходят про меня, вот там парень такой появился. Но когда из 47 секунд буду выплывать – вот тогда уже начнут здороваться. Однако ничего страшного, мы им это припомним.

Я всегда стараюсь со всеми здороваться. Идёт человек, если ловлю с ним зрительно контакт, смотрю – хочет, не хочет. Если не хочет здороваться, то зачем? Но звёзды плавания идут спокойно на контакт. Ментальные игры перед стартом? Я таким не занимаюсь. Есть ребята, однако это выглядит со стороны глупо, крипово даже. На меня это не действует.

Кому-то надо поболтать, кому-то – помолчать. Мне важно побыть с самим собой. Каждому своё, у каждого своя психика», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.