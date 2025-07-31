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Чемпион НБА Тони Паркер вручил золотую медаль Леону Маршану за победу на 200 м комплексом

Чемпион НБА Тони Паркер вручил золотую медаль Леону Маршану за победу на 200 м комплексом
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), президент французской команды АСВЕЛ Тони Паркер принял участие в церемонии награждения на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Он вручил золотую медаль победителю на дистанции 200 м комплексным плаванием соотечественнику Леону Маршану.

Фото: Getty Images

23-летний французский пловец стал семикратным чемпионом мира, также на его счету четыре золота Олимпийских игр — 2024 в Париже.

42-летний Паркер выступал в НБА с 2000 по 2018 год за «Сан-Антонио Спёрс», а свом последний сезон-2017/2018 провёл за «Шарлотт Хорнетс», после чего завершил карьеру.

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