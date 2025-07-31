«Сейчас больше грустных эмоций». Гайфутдинова — о шестом месте в финале чемпионата мира

20-летняя пловчиха Алина Гайфутдинова оценила шестое место в финале дистанции 50 м на спине на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре.

«Каждая дистанция даёт повод порадоваться чему-то. Даже если что-то не получается, всё равно можно найти повод для позитива. Всегда. Сейчас больше грустных эмоций, наверное, потому что это был последний личный заплыв. Скорее это играет роль, даже не результат. Результат хороший, удовлетворительный. Но хочется плыть быстрее, выходить минимум на рекорд страны.

У меня старт, как обычно, не очень, а вот потом начинаю раскручиваться потихоньку. Сделать старт на четыре десятые быстрее, и у меня будут очень быстрые секунды. Первостепенная задача – работа над выходами. Когда-то мы её добьём», – сказала Гайфутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.