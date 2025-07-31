Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Сейчас больше грустных эмоций». Гайфутдинова — о шестом месте в финале чемпионата мира

«Сейчас больше грустных эмоций». Гайфутдинова — о шестом месте в финале чемпионата мира
Аудио-версия:
Комментарии

20-летняя пловчиха Алина Гайфутдинова оценила шестое место в финале дистанции 50 м на спине на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Женщины. 50 м на спине
31 июля 2025, четверг. 15:03 МСК
Окончено
1
Кэтрин Беркофф
США
27.08
2
Реган Смит
США
+0.17
3
Вань Лэтянь
Китай
+0.22

«Каждая дистанция даёт повод порадоваться чему-то. Даже если что-то не получается, всё равно можно найти повод для позитива. Всегда. Сейчас больше грустных эмоций, наверное, потому что это был последний личный заплыв. Скорее это играет роль, даже не результат. Результат хороший, удовлетворительный. Но хочется плыть быстрее, выходить минимум на рекорд страны.

У меня старт, как обычно, не очень, а вот потом начинаю раскручиваться потихоньку. Сделать старт на четыре десятые быстрее, и у меня будут очень быстрые секунды. Первостепенная задача – работа над выходами. Когда-то мы её добьём», – сказала Гайфутдинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
Материалы по теме
Чикунова вышла в главный для себя финал ЧМ-2025! Её ждёт борьба с мощной американкой
Чикунова вышла в главный для себя финал ЧМ-2025! Её ждёт борьба с мощной американкой
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android