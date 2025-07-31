Пловец Корнев прокомментировал выступление в финале 100 м вольным стилем

Пловец Егор Корнев прокомментировал своё выступление в заплыве на 100 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре, отметив, что у него был шанс на медаль.

«Медаль была близка. Пусть на бронзу, но шанс выиграть медаль явный был. Я очень сильно хотел, горел этим. Не сказать, что это желание меня как-то злило. Но я не смог справиться со своими ощущениями, чрезмерным желанием. Извинились с тренером друг перед другом. Виноваты мы оба. Кто-то на чём-то настоял, где-то ошибся. И ошибка стоила медали. Мы это оба осознаём.

Давления я вообще не ощущал на себе. Нормально, что у людей есть ожидания. Это было, есть и будет, это работа и обязанность спортсмена высокого уровня справляться с этим», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.