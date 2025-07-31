Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Пловец Корнев прокомментировал выступление в финале 100 м вольным стилем

Пловец Корнев прокомментировал выступление в финале 100 м вольным стилем
Аудио-версия:
Комментарии

Пловец Егор Корнев прокомментировал своё выступление в заплыве на 100 м вольным стилем на чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре, отметив, что у него был шанс на медаль.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль
31 июля 2025, четверг. 14:36 МСК
Окончено
1
Давид Попович
Румыния
46.51
2
Джек Алекси
США
+0.41
3
Кайл Чалмерс
Австралия
+0.66

«Медаль была близка. Пусть на бронзу, но шанс выиграть медаль явный был. Я очень сильно хотел, горел этим. Не сказать, что это желание меня как-то злило. Но я не смог справиться со своими ощущениями, чрезмерным желанием. Извинились с тренером друг перед другом. Виноваты мы оба. Кто-то на чём-то настоял, где-то ошибся. И ошибка стоила медали. Мы это оба осознаём.

Давления я вообще не ощущал на себе. Нормально, что у людей есть ожидания. Это было, есть и будет, это работа и обязанность спортсмена высокого уровня справляться с этим», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Материалы по теме
«Меня будто засунули в стиралку и включили отжим». Как пловец из России уехал жить в США
Эксклюзив
«Меня будто засунули в стиралку и включили отжим». Как пловец из России уехал жить в США
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android