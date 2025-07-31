«Для меня разницы нет». Корнев — о заочной борьбе с иностранцами и выступлении на ЧМ

Чемпион мира – 2024 на короткой в воде в эстафете Егор Корнев высказался о конкуренции на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре.

«Мир плывёт, никто на месте не стоит. Это нормально. При этом разницы для меня нет никакой – очно соперничать или заочно. Может, для кого-то это играло свою роль, но для меня – нет. Я и у себя дома могу очень быстро проплыть. Так просто интереснее, эти соревнования гораздо интереснее национального чемпионата, потому что это не отбор, от тебя никто ничего не ждёт.

Нет каких-то барьеров, которые важно преодолеть после долгой работы. Ты пришёл вместе с ребятами, с которыми плывёшь плюс-минус наравне. Надо постараться их обогнать, это твоя задача. Ты уже здесь, тебе некуда деваться. Никто не боится, не переживает. Нет смысла этого делать, здесь и сейчас, отпустить и забирать. Мне нейтрально.

Многие спортсмены плывут финалы хуже, чем полуфиналы. Это нормально. Вопрос личных ожиданий, надежд, того, как справляешься сам с собой. У кого-то получается, у кого-то – нет. Большинство рекордов ставят в полуфиналах. Нужна практика», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.