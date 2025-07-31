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Корнев: нет ребят, которых нельзя победить. Результаты на рекорд не показывают постоянно

Корнев: нет ребят, которых нельзя победить. Результаты на рекорд не показывают постоянно
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Пловец Егор Корнев, принимающий участие в чемпионате мира – 2025 по водным видам спорта в Сингапуре, рассказал о своих ощущениях после финального заплыва на 100 м вольным стилем, отметив, что, несмотря на несбывшиеся ожидания, движется в верном направлении.

Водные виды спорта. ЧМ-2025. Плавание
Мужчины. 100 м вольный стиль
31 июля 2025, четверг. 14:36 МСК
Окончено
1
Давид Попович
Румыния
46.51
2
Джек Алекси
США
+0.41
3
Кайл Чалмерс
Австралия
+0.66

«Ответственность спала. 50 метров – в два раза меньше плыть. Ребята, тут вторая половина уже не сработает. По прямой, и всё. Там вот мы уже и посмеёмся.

Я просто делаю свою работу, свою задачу. Слишком быстро начал сегодня? А я не умею по-другому плавать. У меня нет такой второй половины, чтобы конкурировать. Будем работать, чтобы к следующему сезону оставаться конкурентоспособным. Ожидания были, что дотяну, примерно прицеливались на 47,0, по рекорду страны плюс-минус. Не всё получилось, как хотели. Вернусь сильнее, прогресс идёт, на месте не стоим. Потихоньку-понемножку.

Нет ребят, которых нельзя победить. Очень тяжело плавать невероятные секунды на постоянной основе и стабильно. Ребята, бывает, на год-полтора выпадают, это норма. Результаты на мировой рекорд не показывают постоянно», – передаёт слова Корнева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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