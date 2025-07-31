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Ян Непомнящий потерпел поражение в четвертьфинале турнира EWC в Эр-Рияде

Ян Непомнящий потерпел поражение в четвертьфинале турнира EWC в Эр-Рияде
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14-й номер мирового рейтинга, российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил выступление на турнире Esports World Cup, призовой фонд которого составляет $ 1,5 млн.

В четвертьфинале соревнований Непомнящий уступил индийцу Арджуну Эригайси со счётом 1,5:2,5.

Esports World Cup проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 29 июля по 1 августа. Согласно регламенту, 16 шахматистов поделены на четыре группы по четыре игрока в каждой. По два спортсмена из каждого квартета выходят в плей-офф. Все матчи группового этапа – bo2, в случае ничейного результата – армагеддон. Четвертьфиналы турнира пройдут в bo4, полуфиналы – в bo6. Финал и матч за третье место – bo10.

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