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ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 31 июля

ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 31 июля
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 21-го соревновательного дня турнира, который прошёл 31 июля.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 31 июля.

Прыжки в воду

Вышка, 10 м. Женщины:

1. Чэнь Юйси (Китай) – 430,50.
2. Паулина Александра Пфайф (Германия) – 367,10.
3. Пэйлин Се (Китай) – 358,20.

7. Екатерина Беляева (Россия) – 335,10.

Плавание

200 м баттерфляй, женщины:

1. Саммер Макинтош (Канада) – 2.01,99 (рекорд чемпионатов мира).
2. Реган Смит (США) – 2.04,99.
3. Элизабет Деккерс (Австралия) – 2.06,12.

200 м комплекс, мужчины:

1. Леон Маршан (Франция) – 1.53,68.
2. Шейн Касас (США) – 1.54,30.
3. Хуберт Кош (Венгрия) – 1,55,34.

100 м вольный стиль, мужчины:

1. Давид Попович (Румыния) – 46,51.
2. Джек Алекси (США) – 46,92.
3. Кайл Чалмерс (Австралия) – 47,17.

5. Егор Корнев (Россия) – 47,51.

50 м вольным стилем, женщины

1. Кэтрин Беркофф (США) – 27,08.
2. Реган Смит (США) – 27,25.
3. Вань Лэтянь (Китай) – 27,30.

6. Алина Гайфутдинова (Россия) – 27,44.

Эстафета 4х200 м, женщины:

1. Австралия – 7.39,35.
2. США – 7.40,01.
3. Китай – 7.42,99.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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