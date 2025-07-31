ЧМ по водным видам спорта — 2025 — результаты, календарь, медальный зачёт на 31 июля

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами 21-го соревновательного дня турнира, который прошёл 31 июля.
ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Результаты на 31 июля.
Прыжки в воду
Вышка, 10 м. Женщины:
1. Чэнь Юйси (Китай) – 430,50.
2. Паулина Александра Пфайф (Германия) – 367,10.
3. Пэйлин Се (Китай) – 358,20.
…
7. Екатерина Беляева (Россия) – 335,10.
Плавание
200 м баттерфляй, женщины:
1. Саммер Макинтош (Канада) – 2.01,99 (рекорд чемпионатов мира).
2. Реган Смит (США) – 2.04,99.
3. Элизабет Деккерс (Австралия) – 2.06,12.
200 м комплекс, мужчины:
1. Леон Маршан (Франция) – 1.53,68.
2. Шейн Касас (США) – 1.54,30.
3. Хуберт Кош (Венгрия) – 1,55,34.
100 м вольный стиль, мужчины:
1. Давид Попович (Румыния) – 46,51.
2. Джек Алекси (США) – 46,92.
3. Кайл Чалмерс (Австралия) – 47,17.
…
5. Егор Корнев (Россия) – 47,51.
50 м вольным стилем, женщины
1. Кэтрин Беркофф (США) – 27,08.
2. Реган Смит (США) – 27,25.
3. Вань Лэтянь (Китай) – 27,30.
…
6. Алина Гайфутдинова (Россия) – 27,44.
Эстафета 4х200 м, женщины:
1. Австралия – 7.39,35.
2. США – 7.40,01.
3. Китай – 7.42,99.
Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по водным видам спорта — 2025 в Сингапуре в нейтральном статусе.