ЧМ-2025 по водным видам спорта: медальный зачёт на 31 июля, на каком месте Россия

Сегодня, 31 июля, продолжился розыгрыш медалей чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Российские спортсмены не смогли завоевать медали в сегодняшний соревновательный день.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-10 медального зачёта ЧМ-2025.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Медальный зачёт на 31 июля:

1. Китай – 13 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.

2. Австралия – 9 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых медалей.

3. Германия – 6 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.

4. США – 5 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей.

5. Россия – 4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

6. Испания – 4 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей.

7. Канада – 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.

8. Италия – 2 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовые медали.

9. Франция – 2 золотых и 3 бронзовые медали.

10. Румыния – 2 золотых и 1 бронзовая медаль.