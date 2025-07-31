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Сборная России выиграла командный зачёт чемпионата мира по тхэквондо ГТФ в ОАЭ

Сборная России выиграла командный зачёт чемпионата мира по тхэквондо ГТФ в ОАЭ
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Сборная России выиграла чемпионат и первенство мира по тхэквондо ГТФ, которые прошли с 22 по 27 июля в Аль-Эйн (ОАЭ). В его рамках показали себя 630 спортсменов из 25 стран мира разных возрастных категорий: от 6 до 36 лет, а также ветераны.

Общекомандный зачёт ЧМ и первенства мира по тхэквондо ГТФ:

  1. Сборная России.
  2. Сборная Кыргызстана.
  3. Сборная Казахстана.

«Мероприятие прошло на высоком уровне – благодаря слаженной и профессиональной работе тренеров, судейского корпуса и, конечно, самих спортсменов, продемонстрировавших высокий уровень подготовки, силу духа и волю к победе», — говорится в сообщении Федерации тхэквондо ГТФ России.

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