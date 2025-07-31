Лев Мазараки: Московский международный Кубок по пляжному футболу — топ-событие этого лета

Сегодня, 31 июля, в Москве прошла пресс-конференция в честь старта четвёртого Московского международного кубка по пляжному футболу.

«Четвёртый Московский международный кубок по пляжному футболу обещает стать самым успешным как по уровню участников, так и по зрительскому интересу. Впервые в истории турнира участие примет сборная России — трёхкратный чемпион мира по пляжному футболу и одна из сильнейших команд планеты. Также в Московском международном кубке дебютирует команда из Саудовской Аравии, где в последнее время пляжный футбол стремительно развивается. Традиционно высокий уровень организации вкупе с широкой географией участников и мастерством футболистов позволяет назвать Московский международный кубок одним из главных спортивных событий этого лета», — охарактеризовал соревнования председатель совета директоров ГК «Стилобат», вице-президент ПФК «Локомотив» Лев Мазараки.

Турнир пройдёт с 31 июля по 3 августа на территории спортивного комплекса «РЖД Арена». За Кубок поборются восемь команд из России, Бразилии, Саудовской Аравии, Казахстана, Беларуси и Ирана. Соревнования начнутся с группового этапа:

Группа А: ПФК «Локомотив» (Москва, Россия), ЦОР (Беларусь), «Аль Махмаль» (Саудовская Аравия), «Малайсары» (Казахстан).

Группа В: сборная России, «Строгино» (Москва, Россия), «Голсапуш» (Иран), «Коринтианс» (Бразилия).

Фото: Пресс-служба ПФК «Локомотив»

«Мы впервые примем участие в ММК. Нам пришло приглашение от организаторов, и мы его с удовольствием приняли. У нас сейчас не так много турниров, и каждый из них особенно ценен. Уверен, участие сборной России привлечёт новых болельщиков. Готов гарантировать, что футбол будет на высоком уровне. Соперников мы не выбираем, но довольны той группой, которая нам досталась. Молодой клуб «Строгино» даст нам бой, у молодых игроков особый настрой на матчи со сборной. «Коринтианс» можно в миниатюре назвать сборной Бразилии. У «Голсапуша» же много представителей сборной Ирана. Для нас эти встречи будут серьёзной проверкой», — заявил на пресс-конференции главный тренер сборной России Михаил Лихачёв.

В прошлогоднем финале Московского международного кубка встречались «Локомотив» и «Коринтианс», победу тогда одержала бразильская команда, обыграв железнодорожников со счётом 6:4.

Фото: Пресс-служба ПФК «Локомотив»

«В нашей непростой ситуации такие соревнования, как Московский международный кубок — это глоток свежего воздуха. Здорово, что удалось пригласить таких соперников, потому что они давно и успешно выступают на международном уровне. Кроме первого места, мы для себя никакой результат не рассматриваем. В прошлом году мы уступили в два мяча «Коринтиансу». В этом постараемся приложить все силы, чтобы оставить Кубок в Москве», — отметил нападающий «Локомотива» Алексей Макаров.

«Надеюсь, мы повторим результат прошлого года. Постараемся выйти в финал, где готовы сыграть как с «Локомотивом», так и с любой другой командой. Если сыграем в финале с железнодорожниками, то для них это будет реванш. Сегодня у нас встреча с командой «Голсапуш», мы хотим победить и идти постепенно к финалу», — ответил Макарову главный тренер «Коринтианса» Роджер Брунелли.