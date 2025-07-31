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Евгения Чикунова, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт

Евгения Чикунова, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт
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Сегодня, 31 июля, чемпионка Европы – 2021 на короткой воде пловчиха Евгения Чикунова приняла участие в полуфинальных заплывах на дистанции 200 м брассом чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Чикунова вышла в финал на этой дистанции с лучшим временем, показав на финише результат 2.20,65.

Со вторым временем в финал вышла представительница США Кейт Дугласс (2.20.96), третий результат – у литовской пловчихи Катрины Тетеревковой (2.22,98). Финал на дистанции 200 м брассом запланирован на 1 августа.

Евгения Чикунова также примет участие в соревнованиях на дистанции 50 м брассом, предварительные заплыву к которой состоятся в субботу, 2 августа, а финал — 3 августа.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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