Евгения Чикунова, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт

Сегодня, 31 июля, чемпионка Европы – 2021 на короткой воде пловчиха Евгения Чикунова приняла участие в полуфинальных заплывах на дистанции 200 м брассом чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Чикунова вышла в финал на этой дистанции с лучшим временем, показав на финише результат 2.20,65.

Со вторым временем в финал вышла представительница США Кейт Дугласс (2.20.96), третий результат – у литовской пловчихи Катрины Тетеревковой (2.22,98). Финал на дистанции 200 м брассом запланирован на 1 августа.

Евгения Чикунова также примет участие в соревнованиях на дистанции 50 м брассом, предварительные заплыву к которой состоятся в субботу, 2 августа, а финал — 3 августа.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.