Дарья Клепикова, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт

Сегодня, 31 июля, чемпионка мира – 2025 в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м Дарья Клепикова приняла участие в полуфинальных заплывах на дистанции 100 м вольным стилем чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Клепикова вышла в финал на этой дистанции с третьим результатом, финишировав с временем 53,14.

С лучшим временем в финал на этой дистанции вышла представительница Нидерландов Маррит Стенберген (52,81), второй результат – у австралийки Молли О’Кэллахан (52,82).

Финальный заплыв на дистанции 100 м вольным стилем у женщин запланирован на 1 августа.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.