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Кирилл Пригода, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт

Кирилл Пригода, ЧМ-2025: на какие медали ещё претендует, когда следующий старт
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Сегодня, 31 июля, чемпион мира – 2025 в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м Кирилл Пригода принял участие в полуфинальных заплывах на дистанции 200 м брассом чемпионата мира – 2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Пригода вышел в финал на этой дистанции с седьмым результатом, остановив секундомер на отметке 2.08,91.

С лучшим временем в финал на этой дистанции вышел представитель Японии Иппэй Ватанабе (2.08,34), второй результат у представителя США Эй Джей Поуча (2:08.34), замыкает тройку лидеров полуфинальных заплывов нидерландский пловец Каспар Корбо (2:08.44).

Финальный заплыв на дистанции 200 м брассом у мужчин запланирован на 1 августа.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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