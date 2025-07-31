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Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 1 августа

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025: расписание на 1 августа
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В Сингапуре с 11 июля по 3 августа проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Завтра, 1 августа, состоится очередной день соревнований в прыжках в воду и плавании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием 22-го соревновательного дня турнира.

ЧМ по водным видам спорта — 2025. Сингапур. Расписание на 1 августа (время московское)

Прыжки в воду.

13:32. Трамплин 3 м, мужчины.

Плавание.

14:02. 100 м вольный стиль, женщины.
14:42. 200 м брасс, мужчины.
14:56. 200 м на спине, мужчины.
15:05. 200 м брасс, женщины.
15:34. 4х200 м эстафета вольный стиль, мужчины.

Российские спортсмены выступают на чемпионате мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре в нейтральном статусе.

Медальный зачёт ЧМ-2025 по водным видам спорта
Календарь ЧМ-2025 по водным видам спорта
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