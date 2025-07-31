Ян Непомнящий критически высказался о своём выступлении в 1/4 финала турнира EWC

14-й номер мирового рейтинга, российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал пост о своём выступлении на турнире Esports World Cup, призовой фонд которого составляет $ 1,5 млн.

Непомнящий дошёл до четвертьфинала соревнований, где уступил индийцу Арджуну Эригайси со счётом 1,5:2,5.

«Сложно что-то комментировать, когда в решающей партии получаешь подавляюще/выиграно (без какого-либо риска!) за 12 ходов, а потом играешь так, как играл я. Плохой день», — написал Непомнящий в своём телеграм-канале.

Esports World Cup проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 29 июля по 1 августа. Согласно регламенту, 16 шахматистов поделены на четыре группы по четыре игрока в каждой. По два спортсмена из каждого квартета выходят в плей-офф.