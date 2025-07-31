Китаянка Юй Цзыди стала самой молодой пловчихой в истории, завоевавшей медаль на ЧМ

Представительница Китая Юй Цзыди установила историческое достижение для чемпионатов мира по плаванию. Она стала самой молодой девушкой, которой удалось стать призёром соревнования такого уровня.

Сегодня, 31 июля, сборная Китая выиграла бронзу в эстафете 4х200 м вольным стилем на ЧМ-2025, который проходит в Сингапуре. 12-летняя Юй Цзыди не участвовала в финальном заплыве, но выступила за команду в предварительном, благодаря чему и удостоилась медали.

До ЧМ-2025 самой молодой пловчихой-призёром ЧМ была канадка Эллисон Хигсон. В 1986 году, в возрасте 13 лет и 158 дней Эллисон завоевала личную бронзу на дистанции 200 м брассом. Юй Цзыди сейчас 12 лет 292 дня.